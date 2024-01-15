В СК рассказали о втягивании подростков в диверсионную деятельность

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец рассказал о втягивании подростков в диверсионную деятельность на железной дороге.

Как он отметил в беседе с ТАСС, несовершеннолетние не осознают опасности поджогов релейных шкафов и того, какую в итоге ответственность они понесут за преступление. По мнению подростков, они выполняют «своеобразный квест» и могут ещё заработать на этом.

«Как правило, люди, заинтересованные в проведении диверсионной деятельности на территории России, с помощью мессенджера Telegram привлекают несовершеннолетних к этой преступной деятельности, обещая небольшое денежное вознаграждение в районе 10—15 тыс. рублей. Дети же не понимают общественной опасности, для них это своеобразный квест, кто-то это делает сугубо из материальных соображений», — рассказал он.

Вместе с этим Выменец подчеркнул, что данного рода преступления практически всегда раскрываются, учитывая, насколько серьёзно правоохранительная система на транспорте относится к подобному.

По словам представителя СК, с начала 2023 года у ведомства имелось шесть соответствующих уголовных дел, фигурантами которых были несовершеннолетние, два из них уже направлены в суд.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф Московской железной дороги в Подмосковье.