RT в Telegram
Подпишись

В СК рассказали о втягивании подростков в диверсионную деятельность

Короткая ссылка
Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец рассказал о втягивании подростков в диверсионную деятельность на железной дороге.

Как он отметил в беседе с ТАСС, несовершеннолетние не осознают опасности поджогов релейных шкафов и того, какую в итоге ответственность они понесут за преступление. По мнению подростков, они выполняют «своеобразный квест» и могут ещё заработать на этом.

«Как правило, люди, заинтересованные в проведении диверсионной деятельности на территории России, с помощью мессенджера Telegram привлекают несовершеннолетних к этой преступной деятельности, обещая небольшое денежное вознаграждение в районе 10—15 тыс. рублей. Дети же не понимают общественной опасности, для них это своеобразный квест, кто-то это делает сугубо из материальных соображений», — рассказал он.

Вместе с этим Выменец подчеркнул, что данного рода преступления практически всегда раскрываются, учитывая, насколько серьёзно правоохранительная система на транспорте относится к подобному.

По словам представителя СК, с начала 2023 года у ведомства имелось шесть соответствующих уголовных дел, фигурантами которых были несовершеннолетние, два из них уже направлены в суд.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф Московской железной дороги в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить