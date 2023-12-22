Полицейские задержали устроивших поджог релейного шкафа в Подмосковье
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Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
«В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 281 УК России», — отмечается в заявлении.
По данным следствия, молодые люди 13 декабря, находясь на 320-м километре перегона, подожгли релейный шкаф по указаниям «путём переписки в мессенджере».
Уточняется, что подростки признали вину.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов.