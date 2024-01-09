МВД возбудило дело после поджога релейного шкафа двумя подростками в Подмосковье

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовного дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.

Как сообащет «МВД МЕДИА», сотрудникам правоохранительных органов на станции Люберцы сообщили о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между подмосковными станциями Мальчики и Яничкино. Прибывашие на место полицейские установили, что шкаф был взломан, а затем его кто-то поджог.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 годов рождения», — цитирует заявление ТАСС.

Подростки заявили полицейским, что совершили преступление ради денег, которые им предложили в мессенджере за соответствующий поступок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 267 УК России).

Ранее правоохранительные органы задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф Московской железной дороги в Подмосковье.