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МВД возбудило дело после поджога релейного шкафа двумя подростками в Подмосковье

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В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовного дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.
МВД возбудило дело после поджога релейного шкафа двумя подростками в Подмосковье
  • РИА Новости

Как сообащет «МВД МЕДИА», сотрудникам правоохранительных органов на станции Люберцы сообщили о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между подмосковными станциями Мальчики и Яничкино. Прибывашие на место полицейские установили, что шкаф был взломан, а затем его кто-то поджог.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 годов рождения», — цитирует заявление ТАСС.

Подростки заявили полицейским, что совершили преступление ради денег, которые им предложили в мессенджере за соответствующий поступок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 267 УК России). 

Ранее правоохранительные органы задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф Московской железной дороги в Подмосковье.

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