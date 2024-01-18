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В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб

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В МВД по Республике Крым заявили о задержании и аресте на полуострове мужчины, снимавшего за деньги стратегически важные объекты российского региона, в том числе по заказу украинских спецслужб.
В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб
  • globallookpress.com

«Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Кроме того, в его домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 г», — цитирует представителей МВД РИА Новости.

Уточняется, что злоумышленник попал под наблюдение российских спецслужб после того, как опубликовал в проукраинских пабликах информацию о стратегически важных объектах в Крыму.

Позднее было установлено, что он ездил по населённым пунктам около стратегических объектов на велосипеде и снимал всё на скрытую камеру.

При обыске у него были найдены и изъяты различная техника, предметы, похожие на самодельные БПЛА и детали к ним, крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина был арестован.

Ранее Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке к государственной измене, а также в покушении на незаконное пересечение российской границы.

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