В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб
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«Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Кроме того, в его домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 г», — цитирует представителей МВД РИА Новости.
Уточняется, что злоумышленник попал под наблюдение российских спецслужб после того, как опубликовал в проукраинских пабликах информацию о стратегически важных объектах в Крыму.
Позднее было установлено, что он ездил по населённым пунктам около стратегических объектов на велосипеде и снимал всё на скрытую камеру.
При обыске у него были найдены и изъяты различная техника, предметы, похожие на самодельные БПЛА и детали к ним, крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина был арестован.
Ранее Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке к государственной измене, а также в покушении на незаконное пересечение российской границы.