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Задержан агент Украины, планировавший убийство военных в Хабаровском крае

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Федеральная служба безопасности России задержала в Хабаровске агента украинской разведки, который планировал убийство российских военнослужащих в Хабаровском крае.
Задержан агент Украины, планировавший убийство военных в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Хабаровска собирал по заданию ГУР Минобороны Украины информацию об используемых Минобороны России радиочастотах, а также об участниках специальной военной операции.

Кроме того, мужчина планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, собиравших данные для Службы безопасности Украины.

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