Задержан агент Украины, планировавший убийство военных в Хабаровском крае
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Хабаровска собирал по заданию ГУР Минобороны Украины информацию об используемых Минобороны России радиочастотах, а также об участниках специальной военной операции.
Кроме того, мужчина планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Ранее сотрудники ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, собиравших данные для Службы безопасности Украины.