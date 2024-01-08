В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, собиравших данные для Службы безопасности Украины.

Об этом информирует пресс-служба УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из задержанных собирал информацию о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции ЛНР.

Второй фигурант дела собирал сведения о сотрудниках полиции республики.

Полученную информацию оба задержанных передавали СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.