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В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, собиравших данные для Службы безопасности Украины.
В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из задержанных собирал информацию о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции ЛНР.

Второй фигурант дела собирал сведения о сотрудниках полиции республики.

Полученную информацию оба задержанных передавали СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.

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