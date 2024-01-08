В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба УФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из задержанных собирал информацию о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции ЛНР.
Второй фигурант дела собирал сведения о сотрудниках полиции республики.
Полученную информацию оба задержанных передавали СБУ.
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Ранее УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.