Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии
- РИА Новости
«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — говорится в заявлении спецслужбы.
Вместе с этим он был приговорён к году ограничения свободы после освобождения.
Уточняется, что молодой человек, следуя инструкциям украинских кураторов, намеревался совершать диверсии, а также распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете. Также в его задачи входил сбор данных о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.
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