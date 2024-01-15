Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области заявила, что завербованный Украиной студент получил пять лет колонии общего режима.

«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — говорится в заявлении спецслужбы.

Вместе с этим он был приговорён к году ограничения свободы после освобождения.

Уточняется, что молодой человек, следуя инструкциям украинских кураторов, намеревался совершать диверсии, а также распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете. Также в его задачи входил сбор данных о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовного дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.