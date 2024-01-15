RT в Telegram
Подпишись

Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии

Короткая ссылка
Пресс-служба УФСБ России по Курганской области заявила, что завербованный Украиной студент получил пять лет колонии общего режима.
Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии
  • РИА Новости

«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — говорится в заявлении спецслужбы.

Вместе с этим он был приговорён к году ограничения свободы после освобождения.

Уточняется, что молодой человек, следуя инструкциям украинских кураторов, намеревался совершать диверсии, а также распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете. Также в его задачи входил сбор данных о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовного дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить