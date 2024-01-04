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В Мелитополе задержали подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника МВД

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При содействии росгвардейцев в Мелитополе Запорожской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против представителя МВД России, заявили в Росгвардии.
В Мелитополе задержали подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника МВД
  • РИА Новости

Согласно данным следствия, предполагаемый пособник ГУР Украины прошёл обучение минно-взрывному делу на полигоне в Запорожье. После этого ему предоставили компоненты для изготовления взрывного устройства.

Во время обыска у 31-летнего гражданина Украины было найдено взрывное вещество, мощность которого составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Сейчас задержанный ждёт суда.

В октябре ФСБ в Запорожской области пресекла работу агентурных групп разведки Украины.

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