В Мелитополе задержали подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника МВД

При содействии росгвардейцев в Мелитополе Запорожской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против представителя МВД России, заявили в Росгвардии.

Согласно данным следствия, предполагаемый пособник ГУР Украины прошёл обучение минно-взрывному делу на полигоне в Запорожье. После этого ему предоставили компоненты для изготовления взрывного устройства.

Во время обыска у 31-летнего гражданина Украины было найдено взрывное вещество, мощность которого составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Сейчас задержанный ждёт суда.

В октябре ФСБ в Запорожской области пресекла работу агентурных групп разведки Украины.