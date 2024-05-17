В Севастополе отменены занятия в школах из-за отключения света после атаки БПЛА

В школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменены занятия из-за отключения света после атаки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, для восстановления работы подстанции «Севастополь» специалистам потребуется, по предварительным оценкам, около суток.

«Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света», — сказал глава города.

При этом он призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее», — отметил Развожаев.

Ранее обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию в Севастополе.

Также ВСУ совершили попытку атаки на гражданские объекты в Новороссийске.