Группировка «Север» применяет FPV-дрон «Упырь» в Харьковской области
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на предприятие — производителя дрона.
«Наш дрон давно работает на этом направлении, его применяла группировка прикрытия государственной границы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что FPV-дроном поражаются опорные пункты, личный состав, миномётные и пулемётные расчёты противника.
Ранее Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».
Также ВС России ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ с 50 военными.