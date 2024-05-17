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Группировка «Север» применяет FPV-дрон «Упырь» в Харьковской области

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FPV-дрон «Упырь» применяется группировкой «Север» в ходе активных действий в Харьковской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на предприятие — производителя дрона.

«Наш дрон давно работает на этом направлении, его применяла группировка прикрытия государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что FPV-дроном поражаются опорные пункты, личный состав, миномётные и пулемётные расчёты противника.

Ранее Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Также ВС России ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ с 50 военными.

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