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Можин: главы делегации от России не приехали на конференцию МВФ из-за США

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Главы делегации Министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости США при выдаче виз.
Можин: главы делегации от России не приехали на конференцию МВФ из-за США
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Он рассказал, что на мероприятие должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств», — сообщил Можин.

По его словам, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российского представителя в работе 46-й сессии комитета по информации ГА ООН.

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