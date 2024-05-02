Можин: главы делегации от России не приехали на конференцию МВФ из-за США
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
Он рассказал, что на мероприятие должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
«Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств», — сообщил Можин.
По его словам, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российского представителя в работе 46-й сессии комитета по информации ГА ООН.