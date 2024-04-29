США сорвали участие представителя России в работе комитета по информации ГА ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российского представителя в работе 46-й сессии комитета по информации ГА ООН.

Он отметил, что российская сторона в очередной раз вынуждена начать выступление в комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН.

«Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что США отказывают в выдаче виз даже техническим экспертам из России.