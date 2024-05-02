LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка
С таким заявлением выступила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI.
По её словам, удары в районе города Константиновка представляют для ВСУ особую опасность.
Журналистка отметила, что железнодорожный узел в этом населённом пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики.
Ранее RT поговорил с бойцами, которые принимали участие в штурме окраин Часова Яра.
Также сообщалось, что ВС России заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру.