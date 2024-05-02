LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка

После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ.

С таким заявлением выступила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI.

По её словам, удары в районе города Константиновка представляют для ВСУ особую опасность.

Журналистка отметила, что железнодорожный узел в этом населённом пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики.

Ранее RT поговорил с бойцами, которые принимали участие в штурме окраин Часова Яра.

Также сообщалось, что ВС России заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру.