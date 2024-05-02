RT в Telegram
Подпишись

LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка

Короткая ссылка
После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ.

С таким заявлением выступила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI.

По её словам, удары в районе города Константиновка представляют для ВСУ особую опасность.

Журналистка отметила, что железнодорожный узел в этом населённом пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики.

Ранее RT поговорил с бойцами, которые принимали участие в штурме окраин Часова Яра.

Также сообщалось, что ВС России заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить