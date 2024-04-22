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МО: ВС России заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру

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Подразделения Вооружённых сил России заняли опорный пункт на подступах к населённому пункту Часов Яр и взяли в плен четырёх военнослужащих ВСУ.
МО: ВС России заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, десантники на БДМ-2 и танках Т-80 уничтожили огневые точки и расчёты АГС, подавили миномётные секции противника.

«После работы бронетехники на захват опорного пункта выдвинулись штурмовые группы забайкальских десантников, которые... смогли сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ, занять и зачистить удерживаемый опорный пункт», — указывается в сообщении.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации.

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