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Госдеп: законопроект об иноагентах подорвёт гражданское общество Грузии

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Власти Соединённых Штатов считают, что законопроект об иноагентах подорвёт гражданское общество Грузии.
Госдеп: законопроект об иноагентах подорвёт гражданское общество Грузии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

«Члены правящей партии ясно дали понять, что цель закона — заставить замолчать критически настроенные голоса», — цитирует его ТАСС.

Миллер отметил, что законопроект также нацелен на уничтожение активного гражданского общества Грузии.

Ранее стало известно, что меньшей мере восемь человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента 1 мая.

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