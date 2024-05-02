Госдеп: законопроект об иноагентах подорвёт гражданское общество Грузии
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Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
«Члены правящей партии ясно дали понять, что цель закона — заставить замолчать критически настроенные голоса», — цитирует его ТАСС.
Миллер отметил, что законопроект также нацелен на уничтожение активного гражданского общества Грузии.
Ранее стало известно, что меньшей мере восемь человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента 1 мая.