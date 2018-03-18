Запад воскрес: Handelsblatt поблагодарила Путина за «агрессию и дерзость»

Благодаря президенту России Запад вновь сплочён, пишет Handelsblatt. То, что «четыре важнейшие трансатлантические державы» так оперативно и решительно выступили против «агрессивных действий Путина», показывает, что западные страны пока ещё не утратили веру в собственные ценности, подчёркивает журналист немецкой газеты.
Благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину Запад вновь сплочён, констатирует немецкая газета Handelsblatt.
Британцы, американцы и континентальные европейцы неожиданно для многих всё-таки «выступили единым фронтом». «Когда в последний раз такое вообще было?» — поражается автор статьи Торстен Рике.
На протяжении нескольких лет у разобщённых западных стран не получалось «продемонстрировать сплочённость в главном внешнеполитическом вопросе». И вот, наконец, Западу это удалось сделать, и помог ему в этом не кто иной, как глава Кремля, пишет журналист Handelsblatt.
«Разделяй и властвуй» — эта дерзкая стратегия Путина не возымела успеха», — успокаивает автор статьи.
Впрочем, для того чтобы уже сейчас «отпраздновать воскрешение Запада», одного совместного, адресованного России заявления таких стран, как Великобритания, Германия, Франция и США, недостаточно. Для этого необходимо нечто большее, признаёт Торстен Рике.
И тем не менее то, что «четыре важнейшие трансатлантические державы» так оперативно и решительно выступили против «агрессивных действий Путина», показывает, что Запад пока ещё не утратил веру в собственные ценности, подчёркивает журналист немецкой газеты.
«Очевидно, что Путин играет краплёными картами. Слишком уж часто он пытался — открыто и втайне — расколоть Запад. Отпечатки его пальцев можно найти везде: противоречащая международному праву оккупация Крыма, вмешательство в американские выборы, финансирование таких праворадикальных партий, как французский Национальный фронт, кибератаки на бундестаг и немецкое правительство, ну и наконец, последнее покушение с применением яда в Великобритании», — утверждает автор статьи Торстен Рике.
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