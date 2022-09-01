WP: «Америка измельчала» — США стремительно теряют репутацию в глазах остального мира

Если раньше главными статьями американского экспорта были кока-кола, джинсы и джаз — не говоря уже о таких идеалах, как свобода, гражданские права и верховенство закона, то сегодня США больше знают по безудержной волне насилия и школьных перестрелок. Как пишет автор The Washington Post, в мире уже осознают, что США стали символом демократического упадка и дезинформации, и американцам стоит над этим задуматься.

Обозреватель The Washington Post Кристин Эмба посетила международную конференцию при Юридической школе Буцериуса в Гамбурге. Туда приехали десятки молодых лидеров со всего мира, а её тема звучала так: «Лицом к лицу с новыми реалиями: глобальное управление под напряжением». И журналистка из США увидела на мероприятии, что «в глазах остального мира американский свет померк».

«То, что с вами происходит, просто ужасно, Америка измельчала», — рассказал ей один баварский общественный деятель за кружкой немецкого пива.

К Америке, пишет Эмба, по-прежнему приковано внимание всего мира, и она остаётся великой державой, но для многих участников конференции стало ясно, что США стали «символом демократического упадка и дезинформации, чьи граждане недовольны и отрицают саму объективную реальность и институты которой всё сильнее выхолащиваются».

«Мы не хотим, чтобы потерявшие работу из-за перемены климата в итоге стали трампистами или кем-то вроде того», — заявил министр иностранных дел одной европейской страны, обсуждая грядущее переоснащение экономики. Другие участники конференции сострадательно посмотрели в сторону журналистки, и на их лицах читалась жалость.

«Я думала было осесть в США, — призналась одна из участниц, интернационалистка из Лиги плюща, ныне сотрудница ООН. — Но я представить себе не могу жить там, где моим детям светят учения на случай школьных перестрелок».

«Раньше главными статьями американского экспорта были кока-кола, джинсы Levi’s и джаз — не говоря уже о таких идеалах, как свобода, гражданские права и верховенство закона. Сейчас же нас больше знают по безудержной волне насилия и школьных перестрелок», — пишет Кристин Эмба.

Она отмечает, что репутация США ухудшается уже как минимум два десятилетия. Во время войны в Ираке над доктриной Буша издевался весь мир, а американские туристы за границей, чтобы не позориться, притворялись канадцами. С тех пор это превратилось в клише. Однако за последние шесть лет ситуация усугубилась ещё больше.

«Пока США угасают, наши конкуренты — неумолимый Китай и непредсказуемая и агрессивная Россия — с жадностью дожидаются своего часа. Может быть, ещё не поздно откатить назад. Но если мы хотим сберечь свой статус, то должны действовать. Мир относится к нашему упадку всерьёз. Пора и нам тоже», — заключает автор статьи.