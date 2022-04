Times: США, Великобритания и Австралия договорились вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

Великобритания, США и Австралия будут совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие и средства его уничтожения, сообщает The Times. Для этого соглашение о безопасности Aukus будет расширено, чтобы включить в него сотрудничество в области современного высокоскоростного оружия, поясняет издание. The landmark Aukus security pact will be expanded to include co-operation on the advanced high speed weapons, and the sharing of electronic warfare and cyber capabilities.

Великобритания, США и Австралия будут совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие и технологии его уничтожения, сообщает The Times. Как передаёт издание, знаковое соглашение о безопасности Aukus будет расширено, чтобы включить в него сотрудничество в области современного высокоскоростного оружия, а также совместное использование средств радиоэлектронной борьбы и кибермощностей. По словам британских официальных лиц, сокрытие ключевых целей и разработка лазерного оружия, способного нарушить траекторию полёта ракеты, могут стать частью планов по созданию антигиперзвуковых воооружений. Объявляя об этих планах, советник премьер-министра по национальной безопасности Стивен Лавгроув, заявил, что в свете начала российской спецоперации на Украине «сейчас как никогда важно», чтобы союзники работали вместе для защиты демократии и свободы во всем мире. Как передаёт газета, глава британского правительства Борис Джонсон провёл переговоры с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном о военном пакте, который первоначально был сосредоточен на разработке атомных подводных лодок для Австралии. По итогам переговоров три страны подтвердили «непоколебимую приверженность» международной системе, которая «уважает права человека». Они обязались «начать новое трёхстороннее сотрудничество в области гиперзвуковых и антигиперзвуковых технологий и средств радиоэлектронной борьбы, а также расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций». Как напоминает газета, три страны уже начали работать вместе над технологиями искусственного интеллекта, квантовыми технологиями и способами защиты подводных кабелей. Россия заявила, что использовала свои собственные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине. США также провели испытания собственного гиперзвукового оружия, но Великобритания и Австралия находятся на ранних стадиях разработки этой технологии. Согласно планам, три союзника будут обмениваться информацией и технологиями для «ускорения» разработок такого оружия, а также передавать друг другу разведданные о разработках других стран, сообщает издание со ссылкой на британских официальных лиц. «Мы знаем, что другие страны инвестируют в такого рода мощности, поэтому нам нужно подумать и о том, как мы могли бы использовать это в своих интересах, и о том, как защититься от такого рода мощностей», — отметил в разговоре с газетой британский чиновник. Исследования и разработки будут касаться двух основных типов гиперзвукового оружия: планирующих аппаратов и крылатых ракет. Военные источники сообщили, что Великобритания планировала разработать собственные гиперзвуковые ракеты, и эта программа будет «ускорена» с помощью американцев и австралийцев. «Мы отстаём и не хотим, чтобы нас оставили позади. Мы не начинаем с нуля, но нам нужно наверстать упущенное», — сказал источник. Временные рамки при этом остаются неопределёнными. Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Барри, сказал, что Великобритания может получить гиперзвуковое оружие через пять-десять лет, в зависимости от того, сколько секретных технологий США готовы обнародовать. Как напоминает издание, Россия была первой страной, которая взяла на вооружение гиперзвуковую межконтинентальную систему разгонного планирования. В 2019 году президент Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Авангард», обладающая ядерным потенциалом и способная развивать скорость, более чем в 20 раз превышающую скорость звука, сможет пробить будущие системы противоракетной обороны. Ракеты имеют «систему скольжения», которая обеспечивает большую манёвренность.