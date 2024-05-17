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NYT: ВСУ изматывают лучшие бригады, бросая их против прорывов российской армии

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ВСУ вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно бросая их в бой против российских прорывов по всему фронту.

Такое мнение в статье для The New York Times выразили аналитики Майкл Кофман и Роб Ли. 

По их словам, украинские военные, не имея достаточных сил и испытывая нехватку боеприпасов, отвечают на прорывы России, перебрасывая лучшие бригады и элитные подразделения вдоль фронта.

«Такие краткосрочные решения ведут к долгосрочным последствиям в виде потери боеспособности подразделениями», — говорится в публикации.

Ранее в CNN заявили, что ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом.

Также Владимир Зеленский заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом.

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