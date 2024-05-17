NYT: ВСУ изматывают лучшие бригады, бросая их против прорывов российской армии
Такое мнение в статье для The New York Times выразили аналитики Майкл Кофман и Роб Ли.
По их словам, украинские военные, не имея достаточных сил и испытывая нехватку боеприпасов, отвечают на прорывы России, перебрасывая лучшие бригады и элитные подразделения вдоль фронта.
«Такие краткосрочные решения ведут к долгосрочным последствиям в виде потери боеспособности подразделениями», — говорится в публикации.
Ранее в CNN заявили, что ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом.
Также Владимир Зеленский заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом.