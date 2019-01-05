CNN: новая информация о Поле Уилане объясняет интерес российских спецслужб

Судя по новой информации о задержанном в России за шпионаж американце Поле Уилане, у российских контрразведывательных служб всё же были поводы обратить на него внимание, полагает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Между тем, как отмечает Чанс, чем больше становится известно об обвиняемом, тем меньше он становится похож на типичного шпиона — так, он был уволен из рядов вооружённых сил за воровство, а наличие у него паспортов четырёх государств объясняется его запутанными семейными связями.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Как мне кажется, появляющаяся сейчас информация о Поле Уилане, может помочь хотя бы отчасти понять, почему он оказался в поле зрения российских агентов контрразведки. Он бывший военнослужащий, 14 лет служил в рядах морской пехоты США и успел два раза побывать в Ираке. Кроме того, у него имеется много паспортов, включая американский, британский, канадский и ирландский, а это могло показаться российским разведслужбам подозрительным. Наконец, он добавлял в «друзья» в соцсетях десятки обычных россиян, многие из которых были ветеранами боевых действий, как и он сам; это также могло стать тревожным знаком.



Тем не менее, чем больше нам становится известно, тем меньше Уилан соответствует типичному портрету шпиона. Его выдворили из вооружённых сил за многочисленные преступления, включая попытку украсть более десяти тысяч долларов. Его многочисленные паспорта — результат запутанных семейных связей: он появился на свет в Канаде, его родители — британцы, а бабушка и дедушка — ирландцы, но в итоге он по собственному выбору стал гражданином США. Дипломатический источник, знакомый с делом Уилана, рассказал CNN, что Уилан, по имеющимся данным, не связан с разведывательными службами ни одной страны.



Ранее российский адвокат Уилана подтвердил в беседе с CNN, что ему уже были официально предъявили обвинения в шпионаже. Если Уилана признают виновным, он может провести до двадцати лет в российской тюрьме. Члены семьи Уилана в статье, опубликованной в одной из газет, призывают президента Трампа прервать молчание и «вступиться за Пола», поскольку действия со стороны правительства США подчеркнут, что американцам, путешествующим в другие страны, нечего бояться и снизят вероятность того, что другим американским семьям придётся столкнуться с исчезновением близких.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 05 января 2019 года.