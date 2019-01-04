Guardian: у задержанного американского шпиона оказалось британское гражданство

Как оказалось, Пол Уилан, которого Россия обвиняет в шпионаже, обладает не только американским, но и британским гражданством, пишет Guardian. Так, Лондон также запросил к нему консульский доступ после того, как получил просьбу о помощи, заявили в британском министерстве иностранных дел.

Бывший морской пехотинец США, которого задержали в Москве по обвинению в шпионаже, как оказалось, имеет также и британское гражданство, пишет Guardian.

Прежде считалось, что Пол Уилан, которому грозит 20 лет российской тюрьмы, — гражданин США, но теперь стало известно, что у него двойное гражданство. В британском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление: «Наши сотрудники запросили консульский доступ к задержанному в России британцу после того, как получили просьбу об оказании помощи».

Его адвокат Владимир Жеребенков отметил, что они просят выпустить Уилана под залог, однако в скором времени ожидать принятия такого решения не стоит. СМИ сообщают, что Жеребенков навещал обвиняемого и нашёл его в обнадёживающем состоянии.

Посол США в России Джон Хантсман также встречался с Уиланом в тюрьме «Лефортово». По его словам, Вашингтон не доволен тем, сколько времени потребовалось российским властям на то, чтобы предоставить к нему консульский доступ.

При этом брат обвиняемого отмечает, что Госдепартамент не сообщает семье никаких деталей об обстоятельствах его задержания. Он утверждает, что Пол Уилан поехал в Москву на свадьбу и прежде неоднократно бывал в России.

Российские власти также не слишком распространяются об обстоятельствах задержания, отмечает автор статьи. А другую информацию сотрудникам Guardian проверить не удаётся.