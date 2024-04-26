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Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка

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Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил провести дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом в суде Нью-Йорка.
Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка
  • AP

Как сообщает РИА Новости, таким образом Трамп ответил на заявление Байдена о его готовности к дебатам с экс-президентом США.

«Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьёз, но если вдруг всерьёз, то я говорю: «Где угодно, когда угодно, в любом месте»... На самом деле, давайте проведём дебаты сегодня вечером в суде — по национальному телевидению. Буду ждать», — указал Трамп.

В марте Байден назвал условие проведения предвыборных дебатов с Трампом.

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