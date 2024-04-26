Аршавин считает, что «Спартак» был ближе к победе, чем ЦСКА
- РИА Новости
«Спартак» играл организованно, в обороне надёжно. Были бы чуть удачливее, то, может быть, и забили бы. Почему «Спартак» не смог вскрыть оборону соперника? Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась — фолили», — приводит слова Аршавина РБК.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.
«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.
Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.