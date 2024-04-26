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Аршавин считает, что «Спартак» был ближе к победе, чем ЦСКА

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что «Спартак» находился ближе к победе, чем ЦСКА, в матче 21-го тура РПЛ.
Аршавин считает, что «Спартак» был ближе к победе, чем ЦСКА
  • РИА Новости

«Спартак» играл организованно, в обороне надёжно. Были бы чуть удачливее, то, может быть, и забили бы. Почему «Спартак» не смог вскрыть оборону соперника? Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась — фолили», — приводит слова Аршавина РБК.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. 

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.

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