Сербский сенатор Вулин: кто не любит Россию, не является другом Сербии

Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил, что западные страны обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, однако оно крепко.

«Это сотрудничество мешает всем тем, кому мешает и свободная Сербия. Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда. Каждый, кто думает плохо о президенте Путине, думает плохо и о Вучиче. Тот, кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию. Всё так и есть», — сказал он.

По его словам, на протяжении веков было понятно, что, если бы Россия не выжила, Сербия бы тоже не смогла.

«Если бы Россия проиграла в войне, если бы НАТО одержало победу, кто-то действительно считает, что Сербия бы смогла существовать? И не только Сербия. Кто-то думает, что в таком случае остались бы все независимые страны в мире? Без свободной, сильной России нет и свободной и сильной Сербии. Это факт, нравится кому-то или нет. Поэтому наше сотрудничество так мешает тем, кто не хочет видеть свободную Сербию», — подчеркнул Вулин.

Ранее в МИД Сербии заявили, что отношения в сфере энергетики с Россией особенно важны для Белграда.