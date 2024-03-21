МИД Сербии: отношения в сфере энергетики с Россией особенно важны для Белграда

Отношения с Россией в экономической сфере, в частности по линии энергетики, имеют особое значение для Сербии. Об этом заявил глава МИД республики Ивица Дачич.

На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым Дачич заявил, что особую роль играют договоры о поставках газа. Он также выразил благодарность за позицию Москвы в вопросах сохранения территориальной целостности Сербии.

«Поддержка, которую вы оказываете в вопросах с Косово и Метохией, очень важна для нас. Хотел бы лично поблагодарить вас за поддержку в каждой трудной ситуации», — заявил министр.

Также об отношениях России и Сербии высказался сам Лавров. Он заявил, что тон им задают регулярные контакты президентов двух стран.