МИД Сербии: отношения в сфере энергетики с Россией особенно важны для Белграда
- РИА Новости
На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым Дачич заявил, что особую роль играют договоры о поставках газа. Он также выразил благодарность за позицию Москвы в вопросах сохранения территориальной целостности Сербии.
«Поддержка, которую вы оказываете в вопросах с Косово и Метохией, очень важна для нас. Хотел бы лично поблагодарить вас за поддержку в каждой трудной ситуации», — заявил министр.
Также об отношениях России и Сербии высказался сам Лавров. Он заявил, что тон им задают регулярные контакты президентов двух стран.