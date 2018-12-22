Глава Нацразведки США: Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в Америке

Россия, Китай и Иран проводили кампании по оказанию влияния на недавние промежуточные выборы в США, — с таким заявлением, как сообщает The Hill, выступил директор Нацразведки Дэн Коутс. При этом он отметил, что разведсообщество не выявило никаких признаков проникновения в американскую избирательную инфраструктуру Соединённых Штатов.
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия проводила кампанию по оказанию влияния на промежуточные выборы в Америке, однако напрямую не вмешивалась в систему голосования, пишет The Hill.
Коутс заявил, что Россия и другие игроки, такие как Китай и Иран, «проводили деятельность по оказанию влияния, а также кампании по распространению информации, нацеленные на Соединённые Штаты с целью продвинуть их стратегические интересы».
Однако разведсообщество не нашло никаких признаков, указывающих на какое-либо проникновение в американскую избирательную инфраструктуру, «которое бы могло помешать голосованию, исказить подсчёт голосов или подорвать способность подсчитывать голоса».
Глава Национальной разведки также заявил, что официальные лица ещё не дали оценку воздействию деятельности России, Китая и Ирана.
«Разведсообщество США занимается мониторингом и оценкой намерений, возможностей и действий иностранных игроков. Оно не анализирует политические процессы США или американское общественное мнение», — подчеркнул Коутс.
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