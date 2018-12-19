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Le Monde: вместо Макрона на инаугурацию президента Грузии приехал Саркози

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На инаугурацию нового президента Грузии Саломе Зурабишвили приехал бывший президент Франции Николя Саркози. В Париже такое решение объяснили тем, что после 2008 года именно у Саркози сложились с Грузией тесные отношения. Как отмечает Le Monde, Саркози и Макрон в целом тепло общаются, и нынешний лидер Франции нередко консультируется со своим предшественником.
Le Monde: вместо Макрона на инаугурацию президента Грузии приехал Саркози
Reuters

Николя Саркози заменил президента Франции Эммануэля Макрона на инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили, пишет Le Monde.

Сама Зурабишвили в прошлом была французским дипломатом, отмечает автор статьи. Она стала первой женщиной-президентом Грузии. Во время своей инаугурации она пообещала продолжать вести Грузию прозападным курсом.

Во Франции объяснили присутствие именно Саркози на этой церемонии тем, что это «прагматичный и аккуратный шаг, обусловленный тем, какая связь у Николя Саркози с Грузией». Дело в том, что именно он играл роль посредника на переговорах во время конфликта между Россией и Грузией 2008 года.

При этом в администрации Макрона заверили, что наделять бывшего президента Саркози какими-либо постоянными полномочиями не намерены. Le Monde отмечает, что у Макрона с Сакрози тёплые отношения, и, например, он принимал своего предшественника в Елисейском дворце за несколько дней до того, как объявить об экономических мерах по улучшению благосостояния французов. Например, политики обсуждали вопрос о снятии налогообложения со сверхурочных часов работы. Этот налог снял Николя Саркози, потом ввёл Франсуа Олланд и, наконец, снова снял Эммануэль Макрон.

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источник
Le Monde Франция Европа
теги
выборы Грузия Николя Саркози президент Франсуа Олланд Франция Эммануэль Макрон
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