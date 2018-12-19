Le Monde: вместо Макрона на инаугурацию президента Грузии приехал Саркози

15:01 Нетаньяху призвал ООН признать «Хезболлу» террористической организацией Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН признать ливанское движение «Хезболла» террористической организацией и ужесточить санкции в его отношении.

14:54 Коган рассказал о травме Воронова Генеральный директор Федерации фигурного катанию на коньках (ФФККР) Александр Коган рассказал о характере травмы российского спортсмена Сергея Воронова.

14:52 Госдума завершила осеннюю сессию Государственная дума завершила осеннюю сессию. В ходе заседания в среду, 19 декабря, парламентарии приняли 39 законов.

14:47 Вице-президент ФФККР заявил, что этот чемпионат России кардинально отличается от прошлого Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Владимир Грибанов рассказал, что этот чемпионат России кардинально отличается от предыдущего.

14:42 В Совфеде прокомментировали утверждение дня рождения Бандеры праздником на Украине Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщения о том, что Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году и что в список включён день рождения украинского националиста Степана Бандеры.

14:34 Горшков об участии Туктамышевой в чемпионате Европы: всё возможно Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что у Сергея Воронова и Елизаветы Туктамышевой, пропускающих чемпионат России, есть шансы попасть на первенство Европы.

14:32 В Генконсульстве разбираются в ситуации с задержанием россиянина в Германии Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне разбирается в ситуации с задержанием гражданина страны, подозреваемого в экспорте товаров двойного назначения.

14:28 Стало известно, до какого числа будут приниматься заявки кандидатов на пост президента РФС Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что последний день приёма заявок на пост президента организации — 13 января.

14:22 Госдума приняла закон о защите журналистов в горячих точках Госдума приняла закон о защите журналистов, работающих в горячих точках.

14:20 Адвокат приговорённого к четырём годам тюрьмы Тихонова намерен обжаловать приговор Равиль Саберов, адвокат приговорённого к четырём годам лишения свободы Виктора Тихонова, водителя автобуса, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход, заявил, что будет обжаловать решение суда.

14:17 Воронов не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию Российский фигурист Сергей Воронов получил травму и отказался от выступления на национальном первенстве в Саранске.

14:15 Госдума приняла закон о запрете «сухого алкоголя» Государственная дума приняла закон, который запрещает производство и оборот в России «порошкообразной спиртосодержащей продукции».

14:13 Кононенко стал командиром МКС Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

14:07 Геркус сообщил, кого он будет поддерживать на выборах президента РФС Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Виталия Мутко с должности президента Российского футбольного союза (РФС) и рассказал, кого будет поддерживать на предстоящих выборах.

14:03 Винник заявил о намерении продолжить голодовку Россиянин Александр Винник заявил о намерении продолжить голодовку после решения Верховного суда Греции выдать его Франции.

14:00 Прядкин рассказал, как изменится в будущем лимит на легионеров в РПЛ Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как будет меняться лимит на легионеров.

13:58 Эксперт прокомментировал утверждение дня рождения Бандеры праздником на Украине Политолог Юрий Светов прокомментировал RT сообщения о том, что Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году и в список включён день рождения украинского националиста Степана Бандеры.

13:56 Патриарх Кирилл заявил, что украинские политики ведут верующих «к духовной погибели» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинские политики, вмешиваясь в дела церкви, ведут верующих «к духовной погибели».

13:53 В ОНК рассказали об условиях содержания Мамаева и Кокорина в СИЗО Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал RT об условиях содержания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в следственном изоляторе.

13:48 Прядкин рассказал о своих целях на посту исполняющего обязанности президента РФС Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин пояснил, какие задачи ему необходимо решить на этом посту до проведения выборов в феврале.

13:47 Алаев объяснил, почему Прядкин был назначен исполняющим обязанности президента РФС Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал назначение и. о. президента организации Сергея Прядкина.

13:47 Суд в Греции постановил выдать Винника Франции Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.

13:45 В Сербии надеются, что Путин посетит страну в январе Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в беседе с РИА Новости выразила надежду на то, что российский лидер Владимир Путин посетит Белград в январе 2019 года.

13:43 Въехавший в переход в Москве водитель приговорён к четырём годам колонии Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырём годам колонии общего режима водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года.

13:43 Прядкин рассказал, что известно о возможных кандидатах на пост президента РФС Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, что на данный момент нет информации о возможных кандидатах на пост главы организации.

13:39 Прядкин не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах президента РФС Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах главы Союза в феврале 2019 года.

13:37 Алаев: сложно переоценить вклад Мутко в развитие РФС Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поблагодарил Виталия Мутко за работу, проделанную на посту президента организации.

13:37 Алаев оценил шансы «Газпром Арены» принять финал Лиги чемпионов Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал подачу заявки на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на санкт-петербургском стадионе «Газпром Арена».

13:33 Госдума приняла закон об отмене роуминга в России Государственная дума в ходе заседания приняла закон об отмене национального роуминга на территории России.

13:31 Прядкин подвёл итоги исполкома РФС Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин подвёл итоги очередного заседания исполкома организации.

13:31 Кокорин посоветовал россиянам прочесть «Графа Монте-Кристо» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что посоветовал бы россиянам прочесть роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Об этом рассказал RT член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший футболиста в СИЗО.

13:25 Сульшер заявил, что безумно рад вернуться в «Манчестер Юнайтед» Назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал своё возвращение в клуб.

13:24 Мемориальную доску Людмиле Алексеевой установят на Арбате Фонд памяти проведёт в 2019 году открытый конкурс на проект мемориальной доски правозащитнице Людмиле Алексеевой. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

13:22 В посольстве на Украине подтвердили сообщения о смерти россиянина в тюрьме В посольстве России на Украине подтвердили гибель гражданина страны в тюрьме во Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

13:16 Эксперт назвал женское фигурное катание украшением чемпионата России Тренер Виктор Кудрявцев в беседе с газетой «Известия» назвал женское фигурное катание украшением чемпионата России.

13:14 СК проверяет сообщения о неопознанных телах в больнице в Москве Следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения в ходе инвентаризации в одной из московских больниц мумифицированных тел людей в деревянных ящиках.

13:12 Новый президент РФС будет выбран 22 февраля Выборы нового президента Российского футбольного союза (РФС) состоятся 22 февраля. Ранее в РФС объявили об уходе Виталия Мутко с поста главы организации.

13:02 Глава РПЛ Прядкин назначен исполняющим обязанности президента РФС Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назначен исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза (РФС).

12:59 Мутко покидает пост президента РФС Виталий Мутко уходит с поста президента Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

12:57 Памфилова просит Чайку взять под контроль расследование нарушений на выборах в Приморье Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края, которые прошли в сентябре.

12:56 В Кремле оценили возможную покупку Турцией системы ПРО Patriot Продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договорённости российской и турецкой сторон о поставках С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12:49 Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер выразил надежду, что военное положение в ряде украинских областей не будет продлено.

12:49 В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за жилья для военных на Курилах Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Япония выразила протест России в связи со строительством жилья для военных и их семей на Курилах.

12:46 Песков назвал основные темы пресс-конференции Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ назвал основные темы большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

12:43 В ЦБ оценили рост цен на бензин и вино в 2019 году Согласно данным доклада Центробанка «О денежно-кредитной политике», в 2019 году ожидается рост цен на бензин, вино, сигареты и автомобили. Об этом сообщают «Известия».

12:40 Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера МЮ Работавший с норвежским «Мольде» наставник Уле-Гуннар Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2018/19.

12:33 Премьеров Греции и Македонии выдвинут на Нобелевскую премию мира Премьер-министров Греции и Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2019 году.

12:31 Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг смягчения статьи 282 УК России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг одобрения Госдумой законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК страны об экстремизме.

12:31 Кантона выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед» Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона готов стать исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев после отставки Жозе Моуринью.