Fox: американская элита предпочитает говорить не об успехах Трампа, а о бессмысленных скандалах
СТИВ ХИЛТОН, ведущий Fox News: Сейчас я расскажу вам о кое-каких переменах в нашей экономике на этой неделе. Есть сведения о масштабном переходе от частичной занятости к полной. В 2016 году, завершающем экономический курс Барака Обамы, было зафиксировано самое большое количество рабочих мест с частичной занятостью. В прошлом году, первом для экономического курса Дональда Трампа, было зафиксировано самое большое число рабочих мест с полной занятостью.
После нескольких лет стагнации повсеместно растут зарплаты, миллионы рабочих получают тысячи долларов в качестве премий. Это жалкие крохи для представителей богатой элиты вроде Нэнси Пелоси, но для половины рабочих в Америке это заработок за дополнительную неделю, а то и больше. И всё это не случайно — это непосредственный результат экономической политики действующей администрации, в частности новой налоговой реформы.
На прошлой неделе мы также видели, как наша армия, наконец, получила необходимые ей средства. Мы слышим о невероятно важной инициативе по реформированию системы государственной службы и сокращению извечной вашингтонской бюрократии. Мы даже наблюдаем признаки того, что новая, более жёсткая политика Трампа в отношении Северной Кореи, возможно, вот-вот принесёт свои плоды. Реальные подвижки впервые за несколько лет.
Но на что же обращают внимание представители элиты? На резкое падение индекса Доу — Джонса, борьбу в конгрессе вокруг всяческих служебных записок относительно России, на избивающих своих жён товарищей, которые, возможно, работают в Белом доме (имеются в виду двое сотрудников администрации президента США, которые были обвинены прессой в домашнем насилии и подали в отставку. — ИноТВ). Господи, да эти элиты попросту унижают трудящихся американцев, и вот каким образом: когда вы наблюдаете всю эту драму на Уолл-Стрит, просто вспомните, что финансовые рынки — это казино. Большинство представителей финансовой элиты — жадные идиоты, которые ничего не знают ни о том, как создать рабочие места, ни о том, как управлять бизнесом. Они понятия не имеют, что делают, — просто играют в азартную игру, причём пользуясь чужими деньгами. Единственное, что они знают наверняка, — что бы ни случилось, они в проигрыше не останутся, уж тут-то они постараются. Но теперь, когда повсюду преобладают новые технологии, алгоритмы, перемещающие миллиарды долларов за какие-то доли секунды, идиотизм финансовых элит лишь усилился. Какие же они жалкие!
А тем временем политическая элита в конгрессе, коррумпированная донельзя, как мы увидим позже из нашей рубрики Swamp Watch, возится с этими записками (касающимися «российского дела». — ИноТВ), вместо того чтобы делать работу, которая вообще-то могла бы реально помочь лично вам. Где планы по инфраструктуре? Где миграционная реформа? Что собираются делать по вопросу торговли? Просто я так устал от этой бесконечной одержимости Россией и напыщенных, самохвальных речей о состоянии нашей демократии. Наша демократия — в ужасном состоянии, и всё как раз из-за них.
Ну и наконец, не будем давать спуску и Белому дому. Некоторые высокопоставленные советники нашего президента с самого начала плохо выполняли свою работу. Взять этого юриста, Дона Макгана (адвокат президента США. — ИноТВ), вот же посмешище! У него ещё год назад была подробная информация об этих обвинениях в домашнем насилии. А Райнс Прибус что? Это ведь он был главным, когда Робу Портеру (один из сотрудников президентской администрации, подавший в отставку после обвинений в домашнем насилии. — ИноТВ) было отказано в допуске к секретным данным. Есть ещё и Джон Келли (руководитель аппарата Белого дома. — ИноТВ). Да, он, конечно, герой Америки, которым мы все восхищаемся. Однако пару недель назад он очень сильно навредил репутации своего начальника, заявив, что президент «плохо разбирается» в вопросах миграции и что сам Келли посоветовал ему отказаться от планов построить стену на границе.
А теперь ещё и этот бардак. Белый дом должен стоять во главе усилий по искоренению домашнего насилия в нашем обществе. Судя по имеющейся информации, Келлиэнн Конвэй (политтехнолог, советник президента США. — ИноТВ) именно этого и хочет. Однако вместо этого администрация оказалась вынуждена оправдываться.
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