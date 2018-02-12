Fox: американская элита предпочитает говорить не об успехах Трампа, а о бессмысленных скандалах

Американская политическая элита не спешит хвалить Трампа за его многочисленные успехи, которые начинают давать о себе знать всё сильнее. Она сосредоточила внимание на скандалах вроде «российского дела» или обвинений в домашнем насилии отдельных членов президентской администрации, отмечает ведущий Fox News Стив Хилтон. По его мнению, именно такая практика довела американскую демократию до «загнивания».

СТИВ ХИЛТОН, ведущий Fox News: Сейчас я расскажу вам о кое-каких переменах в нашей экономике на этой неделе. Есть сведения о масштабном переходе от частичной занятости к полной. В 2016 году, завершающем экономический курс Барака Обамы, было зафиксировано самое большое количество рабочих мест с частичной занятостью. В прошлом году, первом для экономического курса Дональда Трампа, было зафиксировано самое большое число рабочих мест с полной занятостью.

После нескольких лет стагнации повсеместно растут зарплаты, миллионы рабочих получают тысячи долларов в качестве премий. Это жалкие крохи для представителей богатой элиты вроде Нэнси Пелоси, но для половины рабочих в Америке это заработок за дополнительную неделю, а то и больше. И всё это не случайно — это непосредственный результат экономической политики действующей администрации, в частности новой налоговой реформы.

На прошлой неделе мы также видели, как наша армия, наконец, получила необходимые ей средства. Мы слышим о невероятно важной инициативе по реформированию системы государственной службы и сокращению извечной вашингтонской бюрократии. Мы даже наблюдаем признаки того, что новая, более жёсткая политика Трампа в отношении Северной Кореи, возможно, вот-вот принесёт свои плоды. Реальные подвижки впервые за несколько лет.

Но на что же обращают внимание представители элиты? На резкое падение индекса Доу — Джонса, борьбу в конгрессе вокруг всяческих служебных записок относительно России, на избивающих своих жён товарищей, которые, возможно, работают в Белом доме (имеются в виду двое сотрудников администрации президента США, которые были обвинены прессой в домашнем насилии и подали в отставку. — ИноТВ). Господи, да эти элиты попросту унижают трудящихся американцев, и вот каким образом: когда вы наблюдаете всю эту драму на Уолл-Стрит, просто вспомните, что финансовые рынки — это казино. Большинство представителей финансовой элиты — жадные идиоты, которые ничего не знают ни о том, как создать рабочие места, ни о том, как управлять бизнесом. Они понятия не имеют, что делают, — просто играют в азартную игру, причём пользуясь чужими деньгами. Единственное, что они знают наверняка, — что бы ни случилось, они в проигрыше не останутся, уж тут-то они постараются. Но теперь, когда повсюду преобладают новые технологии, алгоритмы, перемещающие миллиарды долларов за какие-то доли секунды, идиотизм финансовых элит лишь усилился. Какие же они жалкие!

А тем временем политическая элита в конгрессе, коррумпированная донельзя, как мы увидим позже из нашей рубрики Swamp Watch, возится с этими записками (касающимися «российского дела». — ИноТВ), вместо того чтобы делать работу, которая вообще-то могла бы реально помочь лично вам. Где планы по инфраструктуре? Где миграционная реформа? Что собираются делать по вопросу торговли? Просто я так устал от этой бесконечной одержимости Россией и напыщенных, самохвальных речей о состоянии нашей демократии. Наша демократия — в ужасном состоянии, и всё как раз из-за них.

Ну и наконец, не будем давать спуску и Белому дому. Некоторые высокопоставленные советники нашего президента с самого начала плохо выполняли свою работу. Взять этого юриста, Дона Макгана (адвокат президента США. — ИноТВ), вот же посмешище! У него ещё год назад была подробная информация об этих обвинениях в домашнем насилии. А Райнс Прибус что? Это ведь он был главным, когда Робу Портеру (один из сотрудников президентской администрации, подавший в отставку после обвинений в домашнем насилии. — ИноТВ) было отказано в допуске к секретным данным. Есть ещё и Джон Келли (руководитель аппарата Белого дома. — ИноТВ). Да, он, конечно, герой Америки, которым мы все восхищаемся. Однако пару недель назад он очень сильно навредил репутации своего начальника, заявив, что президент «плохо разбирается» в вопросах миграции и что сам Келли посоветовал ему отказаться от планов построить стену на границе.

А теперь ещё и этот бардак. Белый дом должен стоять во главе усилий по искоренению домашнего насилия в нашем обществе. Судя по имеющейся информации, Келлиэнн Конвэй (политтехнолог, советник президента США. — ИноТВ) именно этого и хочет. Однако вместо этого администрация оказалась вынуждена оправдываться.

Команда президента Трампа слишком слаба. Необходимо, чтобы там было больше настоящих профессионалов политики, которые хорошо понимают идеи, стоявшие за «восстанием популистов», которое мы наблюдали в 2016 году, и обладают достаточными навыками и интеллектом, чтобы всё это реализовать — политику в поддержку рабочих и радикальное наступление на «вашингтонское болото» и несменяемую бюрократию «глубинного государства», которые уже многие десятилетия блокируют перемены, за которые вы, американский народ, голосуете. Вот какой должна стать следующая революция. Но расскажите мне, что вы думаете сами, — подписывайтесь на нас в Twitter и высказывайте там свои мнения по адресам @SteveHiltonx и @NextRevFNC.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2018 года.