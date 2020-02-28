Le Monde: в мире Трампа и Путина на смену закону и демократии пришло «право сильного»

Последнее 20-летие ознаменовалось упадком либеральной демократии и верховенства права как основы международного порядка, пишет обозреватель le Monde Ален Фрашон. По убеждению автора, лидеры новой эпохи — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — предпочитают общепризнанным правилам силовые методы, «сворачивая шею» иллюзиям 90-х годов XX века.

Современные мировые лидеры — Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин или Нарендра Моди, — предпочитающие силовые методы верховенству закона, «сворачивают шею» великим иллюзиям 1990-х годов: о том, что либеральная демократия станет политическим горизонтом XXI века, а на международной сцене с окончанием холодной войны установятся строгие правила, пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

Тем временем последние 20 лет стали констатацией упадка и правового государства как метода правления, и хоть сколько-нибудь регламентированного международного порядка, отмечает автор. Не задаваясь вопросом о существовании причинно-следственной связи между двумя этими явлениями, журналист указывает на факты, подтверждающие их: обесценивание американской демократии в Вашингтоне и «грязную демонстрацию грубой силы» в Идлибе.

По утверждению обозревателя Le Monde, в Идлибе 900 тыс. мирных жителей спасаются от ужасов российских и сирийских бомбардировок, ведущихся без зазрения совести в надежде сокрушить последнюю четверть вооружённого повстанческого движения против режима Башара Асада, насчитывающую 20 тыс. боевиков, большинство из которых исламисты.

Как отмечает журналист, эта трагедия была ознаменована двумя фактами: с одной стороны — отказом населения бежать в районы, контролируемые сирийским правительством, с другой — наложенным Россией при поддержке Китая вето на любую гуманитарную помощь беженцам.

Возражения о том, что один из самых смертоносных ударов по мечте о международном порядке, ограниченном хоть какими-то правилами, пришёлся на 2003 год, когда Соединённые Штаты поработили Ирак, журналист считает лишь подтверждением тезиса об установлении «права сильнейшего» и «закона свершившегося факта» в мире XXI века — мире Моди, Путина, Трампа и Си, где территориальная аннексия стала нормой.

«ООН парализована практикой вето: мы больше не притворяемся, что пытаемся получить согласие единственного хранителя законности на международной арене», — констатирует обозреватель. Договоры о контроле над ядерными вооружениями отменяются один за другим, границы меняются силовыми методами, а тарифная война Трампа против Китая нарушает все правила Всемирной торговой организации.

Параллельно с хаосом на международной арене верховенство права сдаёт позиции в либеральных демократиях. История с процедурой импичмента Дональда Трампа подтвердила неуважение Трампа к духу американской конституции. Незаконная попытка отказа передачи определённых документов конгрессу, запрет сотрудникам подчиняться приказам парламентских комиссий по установлению фактов, «охота на ведьм» в высших эшелонах власти, когда наказания заслуживает малейшее неповиновение «лидеру» — всё это не вызвало бы удивления в Москве или Будапеште, но удивляет в Вашингтоне. С Трампом работает логика «нелиберальной демократии»: кто бы ни победил на выборах, он становится владельцем государства и подчиняет все государственные учреждения своей воле, уверен журналист.

При этом, если Путин и Си Цзиньпин обеспечили себе пожизненное правление, власть Трампа ограничена двумя президентскими сроками, подчёркивает автор. «Трудно переоценить угрозу, которую переизбрание господина Трампа будет представлять для системы сдержек и противовесов в Америке», — считает «один из самых рассудительных комментаторов эпохи» Мартин Вольф.

Упадок либеральной демократии затронул и Европу. Брюссель не в состоянии и поставить политику выделения средств на структурную помощь в зависимость от либеральной практики верховенства права в той или иной стране, замечает автор. Это значит, что Польша и Венгрия, где уже не гарантируется независимость судебной системы, безнаказанно подрывают европейскую демократию, поясняет Фрашон.

«Авторитарный стиль правления прогрессирует, а идея узаконенного международного порядка находится в упадке — связаны они или нет, но это два маркера эпохи, пусть и не самые привлекательные», — заключает обозреватель Le Figaro.