Euronews: строительство храма в Екатеринбурге приостановлено на фоне протестов

Строительство храма на месте сквера в Екатеринбурге, которое сопровождалось массовыми акциями протеста, приостановлено до подведения результатов опроса горожан. Как передаёт Euronews, по словам мэра города Александра Высокинского, опрос займёт около 20 дней.

Спорный проект строительства храма на месте сквера приостановлен до подведения результатов опроса горожан. Об этом заявил в четверг вечером мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, уточнив, что опрос займёт около 20 дней.

Ранее с таким предложением выступил президент Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи.

Несанкционированные акции протеста против выбора городскими властями не исторического места, а сквера для строительства храма проходят в Екатеринбурге с 13 мая.

В четверг также стало известно, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на срок от 5 до 15 суток ещё восемь участников акций. Общее количество арестованных составляет 29 человек из 96 задержанных, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, добавив, что речь идёт об административных правонарушениях, в том числе по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение сотруднику полиции».

Дата выхода в эфир 16 мая 2019 года.