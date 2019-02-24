Le Figaro Оригинал

Le Figaro: поезд с военными трофеями покажет россиянам успехи Москвы в Сирии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российский железнодорожный состав с «трофеями», захваченными российскими военными в Сирии, оправился 23 февраля в турне по России, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, целью путешествия длиной в 28,5 тыс. км. станет демонстрация успехов российской армии в сирийской войне населению страны.

Российский железнодорожный состав с «трофеями», захваченными российскими военными в Сирии, отправился 23 февраля с Казанского вокзала в Москве в турне по России, сообщает Le Figaro. По словам издания, цель путешествия — «похвастаться успехами российской армии» населению страны.

Как сообщается, первой точкой назначения состава станет Крымский полуостров, после чего поезд отправится на Дальний Восток. Возвратится в Москву состав, обогнув Крайний Север и преодолев расстояние в 28,5 тыс. км.

Жители Москвы имели возможность увидеть поезд перед его отправлением из столицы. Как передаёт издание, состав оснащён девятью платформами со множеством единиц бронетехники и военных транспортных средств, ранее принадлежавших сирийским боевикам и джихадистам, а позднее захваченных российскими военными. В открытых для посещения публики вагонах также демонстрировались различные виды оружия и беспилотники.

Отправление поезда было приурочено к российскому «празднику советских времён» — Дню защитника отечества. По словам полковника российской армии Дмитрия Серобаба, «цель проведения этой акции — показать максимальному количеству жителей нашей необъятной страны успехи российских вооружённых сил в борьбе с международным терроризмом».

«Я по-настоящему горд тем, что они победили в этом далёком регионе», — цитирует издание 31-летнего железнодорожника Алексея, который пришёл на выставку с сыном, «чтобы он смог увидеть силу нашей армии».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Le Figaro Франция Европа
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