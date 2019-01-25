WSJ: российские C-400 заставили Пентагон пересматривать военные операции

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 ещё не применялись в реальных боях, однако они уже подвергают сомнению господство США в воздухе. Как пишет The Wall Street Journal, комиссия американского Конгресса признала, что действия России снижают военные преимущества США и угрожают американским жизненно важным интересам.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400, по потенциалу представляющий собой мощнейший противовоздушный щит, меняет расчёты США и их союзников в возможных горячих точках, начиная с Сирии, где он был развернут. Как пишет The Wall Street Journal, кольцо противовоздушной обороны, заставляет Вашингтон переосмыслить позиционирование себя как бесспорного лидера среди авиационных держав мира.

Несмотря на то, что эти ЗРК еще не были испытаны в реальном бою, их система радиолокационного мониторинга уже отгоняет самолеты возглавляемой США коалиции в Сирии. Хотя Пентагон признал, что батареи С-400 в Сирии заставили внести коррективы в воздушные операции коалиции, там заявили, что в целом США по-прежнему сохраняют свободу действий в воздухе.

«Мы можем продолжать проводить операции там, где нам нужно», — сказал представитель Минобороны США.

В конце 2017 года Белый дом пересмотрел Стратегию национальной безопасности, принимая во внимание новые вызовы. В докладе говорится, что Россия «использует военные возможности, предназначенные для того, чтобы оставить Америку без доступа в зону конфликта в период кризиса и лишить нас способности действовать свободно».

Межпартийная комиссия, созданная Конгрессом для оценки оборонной стратегии президента Трампа, вновь озвучила эти опасения в документе, опубликованном в ноябре. Комиссия пришла к выводу, что Россия «добивается региональной гегемонии и ищет средства для глобального проецирования своей власти». Комиссия заявила, что действия России «снижают военные преимущества США и угрожают жизненно важным интересам Соединенных Штатов».

Как заключает издание, глядя в будущее, российский производитель вооружений «Алмаз-Антей», создающий системы противовоздушной обороны, разрабатывает более совершенную модель С-500, предназначенную для противодействия гиперзвуковым летательным аппаратам и межконтинентальным баллистическим ракетам нового поколения. Для серийного выпуска С-500, производство которого планируется начать в 2020 году, компания выбрала два предприятия.