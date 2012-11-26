Критиковать Путина может каждый, но не каждый имеет на это право

Немецкий политический деятель Эрхард Эпплер считает, что Берлин должен проявлять умеренность в своей критике Кремля. На страницах Süddeutsche Zeitung политик пишет, что у россиян есть все основания выбирать Путина, потому что он спас их от хаоса, царившего в стране во времена Бориса Ельцина.

Германии следует быть более умеренной в своей критике по отношению к Москве и перестать смотреть на Россию сверху вниз. Такую точку зрения выразил бывший министр помощи развивающимся странам, социал-демократ Эрхард Эпплер на страницах Süddeutsche Zeitung.

В своей статье Эпплер обращает внимание на то, Германия совершенно забыла о преступлениях, совершенных против советских граждан во время Второй мировой войны, где погибло около 20 миллионов жителей СССР.

«Эта тема долгое время была под запретом. Во время холодной войны считалось, что Запад - это добро, а Советский Союз - зло», - пишет политик. Уже тогда Германия была уверена в своем «моральном превосходстве» над СССР. И эта тенденция сохраняется до сих пор, считает Эпплер.

Он также полагает, что эта разрушительная война, которая затронула все советские семьи без исключения, может быть, влияет и на сознание россиян. По его мнению, граждане РФ голосуют за Путина, потому что демократии западного образца они, возможно, предпочитают сильную Россию, которая гарантирует им порядок и безопасность - как внутреннюю, так и внешнюю.

Россияне благодарны президенту за то, что он спас их от хаоса, который начался в стране после распада СССР, подчеркивает немецкий политик. Во время правления Ельцина мафия за «крышевание» получала больше денег, чем государство - от сбора налогов. «Путин же ввел «диктатуру закона». А то, что он сделал это не в соответствии с принципами правового государства, для них имеет второстепенное значение», - продолжает экс-министр.

Конечно, признает он, Путина можно и нужно критиковать, но эта критика не должна быть столь заносчивой. «Критикующий должен не только ругать, он должен еще задаваться вопросом: а кто я такой, чтобы критиковать?»,- пишетЭрхард Эпплер.