Морпехи-черноморцы уничтожили позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, после поражения целей расчёт оперативно замаскировал своё орудие и переместился в укрытие.
Отмечается, что артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 км, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту.
Ранее Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».
Также российский «Искандер» ударил по скоплению иностранной техники ВСУ.