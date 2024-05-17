Морпехи-черноморцы уничтожили позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота России уничтожили замаскированные укреплённые позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, после поражения целей расчёт оперативно замаскировал своё орудие и переместился в укрытие.

Отмечается, что артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 км, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту.

Ранее Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Также российский «Искандер» ударил по скоплению иностранной техники ВСУ.