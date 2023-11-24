SRF: российско-китайские отношения — это идеальный и крепкий «брак по расчёту»

Ни один другой союз двух государств в мире не способен привести к таким глобальным изменениям, как союз России и Китая, сообщает SRF. И на Западе напрасно считают, что это всего лишь «временный брак по расчёту». Однако отношения двух стран очень крепкие. Более того, то партнёрство, которое видно невооружённым глазом сторонним наблюдателям, — это всего лишь «верхушка айсберга», объясняют эксперты.

Ни одни другие отношения между двумя государствами не способны так сильно изменить мир, как отношения России и Китая, сообщает SRF. И на Западе напрасно думают, что это просто «временный брак по расчёту», ведь на самом деле и такой формат сотрудничества может быть очень крепким, убеждены эксперты.

К тому же то, каким партнёрство Москвы и Пекина воспринимают на Западе, это всего лишь «верхушка айсберга». В действительности сотрудничество двух стран гораздо глубже, в том числе и в сфере обеспечения обороны и безопасности. «Это действительно тесное, очень тесное партнёрство», — подчёркивают специалисты.

Оно выгодно обеим сторонам с экономической точки зрения, продолжает SRF. Китай покупает дешёвое российское сырьё, в основном нефть, газ, продукты питания, а также продукцию оборонного назначения. Москва же, благодаря Пекину, получила доступ к микросхемам и другим высокотехнологичным товарам. К тому же с недавних пор Россия стала главным импортёром китайских автомобилей.

Обе страны объединяет и общая идеологическая цель, а именно борьба с Западом. Они хотят свергнуть существующий миропорядок. При этом Пекин действует более сдержанно, так как из экономических соображений заинтересован в соблюдении определённых правил, а вот Москва выступает с радикальных позиций. В Кремле считают, что, раз в существующем мировом порядке доминируют США, значит, он антироссийский, поэтому он должен быть уничтожен.

Сотрудничество Китая и России стало возможным благодаря тому, что ещё в 2004 году они полностью урегулировали свои пограничные споры. Это помогло высвободить большие военные мощности, которые до этого страны направляли друг против друга. Ещё одним мощным стимулом для углубления сотрудничества стало начало боевых действий на Украине. Пекин к тому же абсолютно не заинтересован в том, чтобы Россия стала демократической, прозападной страной, ведь тогда Китай окажется в окружении таких государств в лице Японии, Южной Кореи, Индии и Индонезии. Поэтому в Поднебесной заинтересованы в том, чтобы Путин оставался у власти.

«Идеальный брак по расчёту» двух стран представляет серьёзную угрозу для США, ведь этот союз можно охарактеризовать как полувоенный альянс. Единственное, что может вбить клин в китайско-российские отношения, это если Пекин начнёт вести себя с Москвой в повелительной манере и будет диктовать ей, как себя вести. Такое Кремлю точно не понравится, но китайские руководители не совершают эту ошибку. Напротив, они называют Россию сверхдержавой и относятся к ней с большим уважением.