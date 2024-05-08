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Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.
Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна
  • РИА Новости

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определённые проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, диалог глав государств должен быть весьма содержательным, так как есть множество вопросов для обсуждения. RT ведёт трансляцию.

Пашинян, являющийся действующим председателем Высшего евразийского экономического совета, поблагодарил Россию за тёплый приём и высокий уровень организации саммита ЕАЭС в Москве.

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