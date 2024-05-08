Аналитик Трифонов спрогнозировал динамику курса рубля на следующей неделе

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов выразил мнение, что на следующей неделе курс доллара составит 91—93 рубля, евро — 98—100 рублей.

«У нас есть сдержанный оптимизм относительно следующей недели. На этой неделе будут объявлены валютные интервенции Минфина в мае — мы ожидаем, что на фоне снижения мировых цен на нефть Минфин сократит покупки валюты для резервного фонда», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это позволит российской валюте закрепиться в вышеуказанных диапазонах.

Ранее аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы сейчас влияют на курс рубля.