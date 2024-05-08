Песков заявил, что в России настроены оптимистично по переговорам с Пашиняном

В России склоняются к оптимистичному подходу относительно итогов переговоров российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это (проблемы. — RT) обсуждать, дождёмся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть... Потенциал двусторонних отношений есть... Мы склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Он также призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна.

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. RT ведёт трансляцию.