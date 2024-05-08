Кардиолог Гончаров рассказал о влиянии весенних перепадов температур на здоровье

Врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал, как весенние перепады температур могут повлиять на здоровье.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что даже при отсутствии хронических заболеваний могут возникнуть такие осложнения, как повышение давления.

«А в свою очередь это будет влиять на общее самочувствие, будет изменяться эмоциональный фон, могут появляться перепады настроения, некие депрессивные состояния, а мы знаем, что весна и осень — времена года, в которые обостряются все проблемы с нервной системой», — сообщил Гончаров.

По его словам, у гипертоников при выходе на улицу из-за перепадов температуры могут возникнуть сосудистые спазмы.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.