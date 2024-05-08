Врач Лычагин: нахождение за рулём авто должно быть максимально комфортным

Врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин заявил, что нахождение за рулём автомобиля должно быть максимально комфортным.

«В первую очередь, это вопрос техники безопасности — водителю не следует слишком близко садиться к рулю, чтобы снизить ущерб для себя в случае аварийных ситуаций. Расстояние должно быть на уровне полусогнутой руки. Если водитель не соблюдает это правило и сидит в неудобном положении, то у него напрягаются мышцы спины», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, само кресло водителя также должно быть удобным. Кроме того, полезно использовать различные массажёры для тела, которые будут разгонять кровоток, заключил врач.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.



