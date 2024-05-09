Матвиенко призвала хранить правду о ВОВ и не дать исказить историю

Россия должна хранить правду о Великой Отечественной войне и не дать возможности исказить историю, это общий долг всех граждан.

С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также она отметила, что этот праздник навсегда вписан в историю каждой семьи, он объединяет всех граждан России «торжественной радостью, гордостью за своё Отечество и скорбью по погибшим».

Ранее космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран.