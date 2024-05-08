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Психолог Базарова назвала симптомы выгорания у детей

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Психолог, директор Московской школы практической психологии Гули Базарова рассказала о симптомах выгорания у детей.
Психолог Базарова назвала симптомы выгорания у детей
  • Gettyimages.ru

«Чтобы сильный стресс, возникший из-за перегрузок, не перерос в хроническую форму, важно отслеживать «красные флажки» и бить тревогу, если заметили у ребёнка определённые симптомы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, одним из признаков является чрезмерная усталость, с которой нельзя справиться, просто отдохнув.

Также стоит обратить внимание на отсутствие интереса даже к некогда любимым предметам.

Ещё один симптом — проблемы с самооценкой, если ребёнок переживает, что он хуже других или что его недооценивают.

Ранее детский и семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что скрывается за плохим поведением ребёнка.

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