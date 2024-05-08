Захарова анонсировала жёсткий ответ Британии на высылку военного атташе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала жёсткий ответ Великобритании на высылку военного атташе.

«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жёсткой и выверенной», — заявила она.

По её словам, власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».