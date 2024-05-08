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Захарова анонсировала жёсткий ответ Британии на высылку военного атташе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала жёсткий ответ Великобритании на высылку военного атташе.

«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жёсткой и выверенной», — заявила она.

По её словам, власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».

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