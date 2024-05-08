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В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

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Власти Тамбовской области приняли решение ввести режим ЧС в сельском хозяйстве.

«Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой обстановки, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области... Введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая», — сообщил губернатор региона Максим Егоров.

Он напомнил, что на протяжении нескольких дней в области наблюдалось аномальное понижение температуры, что негативно отразилось на будущем урожае и растениях.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области обсуждают введение ЧС в сельском хозяйстве.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего.

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