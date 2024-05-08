В Татарстане рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Реальное время».
Как отметила чиновник на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы, в больницах Татарстана прошли диспансеризацию 10 080 ветеранов и тружеников тыла.
Также все ветераны обеспечиваются бесплатными рецептурными лекарствами.
Надомное обслуживание организовано для 1,3 тыс. ветеранов.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы.