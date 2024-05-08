В Татарстане рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметила чиновник на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы, в больницах Татарстана прошли диспансеризацию 10 080 ветеранов и тружеников тыла.

Также все ветераны обеспечиваются бесплатными рецептурными лекарствами.

Надомное обслуживание организовано для 1,3 тыс. ветеранов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы.