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В Татарстане рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

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Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе.
В Татарстане рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметила чиновник на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы, в больницах Татарстана прошли диспансеризацию 10 080 ветеранов и тружеников тыла.

Также все ветераны обеспечиваются бесплатными рецептурными лекарствами.

Надомное обслуживание организовано для 1,3 тыс. ветеранов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы.

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