Консультант Лейкина назвала китайский языком деловой успешности

Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина заявила, что в настоящее время языком деловой успешности стал китайский.

«Китайский язык популярнее, чем английский. Хотя бы потому, что английским языком владеет гораздо большее число людей. И многие изучают английский с детства, поэтому он не является дополнительным преимуществом для кандидата», — рассказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, люди активно изучают китайский язык, так как видят увеличение товарооборота с Китаем.

«Родители сейчас выбирают его для своих детей, сейчас бум китайского языка и азиатских языков вообще», — сказала Лейкина.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что знание китайского и испанского языков является конкурентным преимуществом на рынке труда.