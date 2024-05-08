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Консультант Лейкина назвала китайский языком деловой успешности

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Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина заявила, что в настоящее время языком деловой успешности стал китайский.
Консультант Лейкина назвала китайский языком деловой успешности
  • Gettyimages.ru

«Китайский язык популярнее, чем английский. Хотя бы потому, что английским языком владеет гораздо большее число людей. И многие изучают английский с детства, поэтому он не является дополнительным преимуществом для кандидата», — рассказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, люди активно изучают китайский язык, так как видят увеличение товарооборота с Китаем.

«Родители сейчас выбирают его для своих детей, сейчас бум китайского языка и азиатских языков вообще», — сказала Лейкина.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что знание китайского и испанского языков является конкурентным преимуществом на рынке труда.

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