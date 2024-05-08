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Стоматолог Калинин рассказал о сроке службы зубных коронок

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Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматологии» к.м.н. Юрий Калинин заявил, что срок службы коронок зависит от ряда факторов и при правильном уходе современные керамические коронки могут функционировать более 20 лет.
Стоматолог Калинин рассказал о сроке службы зубных коронок
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что на срок службы влияет и состояние самого зуба.

«Несвоевременное обращение по замене коронки грозит перегрузкой зубов при нарушении смыкания и сколах. Нарушение прилегания может приводить к развитию кариеса корня и прогрессированию развития пародонтальных карманов, что в итоге потребует удаления зуба», — предупредил он.

По его словам, в такой ситуации не поможет ни хороший материал, ни способ фиксации коронки.

Ранее главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр», хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов рассказал о важности удаления налёта с зубов перед сном.

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