Стоматолог Калинин рассказал о сроке службы зубных коронок

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматологии» к.м.н. Юрий Калинин заявил, что срок службы коронок зависит от ряда факторов и при правильном уходе современные керамические коронки могут функционировать более 20 лет.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что на срок службы влияет и состояние самого зуба.

«Несвоевременное обращение по замене коронки грозит перегрузкой зубов при нарушении смыкания и сколах. Нарушение прилегания может приводить к развитию кариеса корня и прогрессированию развития пародонтальных карманов, что в итоге потребует удаления зуба», — предупредил он.

По его словам, в такой ситуации не поможет ни хороший материал, ни способ фиксации коронки.

Ранее главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр», хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов рассказал о важности удаления налёта с зубов перед сном.