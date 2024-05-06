Стоматолог Дахкильгов заявил о важности чистки зубов перед сном

Главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал о важности удаления налёта с зубов перед сном.

«Недавно команда учёных из университетской больницы Осаки представила исследование, которое показывает, что между отказом от вечерней чистки зубов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний может быть связь», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, из-за снижения выделения слюны во время сна повышается бактериальная нагрузка полости рта.

Отказ от чистки зубов перед сном повышает риск заболеваний пародонта или кариеса.

«А поскольку полость рта имеет очень активный кровоток, то кровь быстро разносит бактерии по всему организму, в том числе по сердечно-сосудистой системе», — заключил эксперт.

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