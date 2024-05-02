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Врач Антипенко рассказал о подготовке к посещению стоматолога

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Врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко дал рекомендации, как подготовиться к посещению стоматолога.
Врач Антипенко рассказал о подготовке к посещению стоматолога
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего нужно собраться с мыслями, успокоиться, понять, что современное стоматологическое лечение — это абсолютно безопасные и очень эффективные процедуры», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, перед посещением стоматолога желательно хорошо выспаться и плотно поесть.

Во время лечения зубов манипуляции в ротовой полости будут расцениваться рецепторами, как поступление пищи в организм.

«Естественно, будет выделение слюны, а если человек ещё и голодный, то выработка слюны будет в разы больше. Так что плотно покушать — всегда только за», — сказал врач.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков рассказал, что пятна на зубах могут указывать на некоторые заболевания ротовой полости.

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