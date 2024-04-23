RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Лысенков: пятна на зубах могут возникать из-за кариеса

Короткая ссылка
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков рассказал, что пятна на зубах могут указывать на некоторые заболевания ротовой полости.
Стоматолог Лысенков: пятна на зубах могут возникать из-за кариеса
  • Gettyimages.ru

Пятна на зубах могут быть вызваны как внешними, так и внутренними факторами, объяснил специалист в интервью «Газете.Ru».

К первым относятся курение, употребление кофе, нерегулярная гигиена полости рта, приём некоторых лекарств.

Вторая группа связана с заболеваниями зубов, такими как эрозии, кариес и др.

Тактику лечения таких пятен определяет стоматолог. Например, при кариесе дефекты устраняются путём пломбирования.

«Если он находится на ранней стадии, могут быть назначены препараты для минерализации эмали, такие как зубные пасты и гели, витаминные комплексы с фтором и кальцием», — заключил Лысенков.

Ранее врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала о вредных ингредиентах, которых не должно быть в составе зубной пасты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить