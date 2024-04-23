Стоматолог Лысенков: пятна на зубах могут возникать из-за кариеса

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков рассказал, что пятна на зубах могут указывать на некоторые заболевания ротовой полости.

Пятна на зубах могут быть вызваны как внешними, так и внутренними факторами, объяснил специалист в интервью «Газете.Ru».

К первым относятся курение, употребление кофе, нерегулярная гигиена полости рта, приём некоторых лекарств.

Вторая группа связана с заболеваниями зубов, такими как эрозии, кариес и др.

Тактику лечения таких пятен определяет стоматолог. Например, при кариесе дефекты устраняются путём пломбирования.

«Если он находится на ранней стадии, могут быть назначены препараты для минерализации эмали, такие как зубные пасты и гели, витаминные комплексы с фтором и кальцием», — заключил Лысенков.

Ранее врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала о вредных ингредиентах, которых не должно быть в составе зубной пасты.